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Ніхто не має права принижувати ветеранів, — Ігор Клименко відреагував на інцидент у Смілі

13:30, 10 вересня 2024
Ігор Клименко зазначив, що інцидент з побиттям ветерана отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців.
Ніхто не має права принижувати ветеранів, — Ігор Клименко відреагував на інцидент у Смілі
Фото: mvs.gov.ua
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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко після інциденту в Смілі Черкаської області, де кримінальний авторитет побив військового, заявив, що ніхто не має права принижувати ветеранів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулось, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Вже розпочато кримінальне провадження. Всі факти будуть встановлені», — наголосив міністр внутрішніх справ.

Також він додав, що голова Нацполіції доповів йому про перші результати та розпочату службову перевірку щодо «дій (чи, вірніше, можливої бездіяльності) місцевих поліцейських».

«Щодня Україна протистоїть жорстокому ворогу завдяки хоробрості наших Сил оборони та безпеки, всіх наших воїнів.

І кожен з воїнів, всі наші люди заслуговують на повагу та верховенство права. Так і має бути», - заявив Клименко.

Нагадаємо, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, коментуючі інцидент, заявив, що цей випадок має бути на особистому контролі міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та Генерального прокурора Андрія Костіна.

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