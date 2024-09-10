Побиття військового у Смілі — Давид Арахамія направив звернення главі МВС і Генпрокурору

Давид Арахамія заявив, що цей інцидент має бути на особистому контролі міністра внутрішніх справ та Генпрокурора.

Фото: unian.ua

Як відомо, на Черкащині кримінальний авторитет побив ветерана та змусив його вибачитися. У поліції заявили, що за фактом побиття колишнього військовослужбовця у Смілі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, коментуючі інцидент, заявив, що цей випадок має бути на особистому контролі міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та Генерального прокурора Андрія Костіна.

«Побачив ганебний випадок нападу на військовослужбовця на лікуванні в м. Сміла.

Цей випадок має бути на особистому контролі міністра внутрішніх справ та генерального прокурора», - заявив він на своїй сторінці у одній із соцмереж.

Також він дода, що направив офіційні звернення на обох та звернувся до профільного комітету проконтролювати ситуацію.

«Чекаємо на швидку реакцію», - сказав Арахамія.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.