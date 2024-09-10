Избиение военного в Смеле — Давид Арахамия направил обращение главе МВД и Генпрокурору

Давид Арахамия заявил, что этот инцидент должен быть на личном контроле министра внутренних дел и Генпрокурора.

Фото: unian.ua

Как известно, в Черкасской области криминальный авторитет избил ветерана и заставил его извиниться. В полиции заявили, что по факту избиения бывшего военнослужащего в Смеле следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) УКУ.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, комментируя инцидент, заявил, что этот случай должен быть на личном контроле министра внутренних дел Игоря Клименко и Генерального прокурора Андрея Костина.

«Увидел позорный случай нападения на военнослужащего на лечении в г. Смела.

Этот случай должен быть на личном контроле министра внутренних дел и генерального прокурора», – заявил он на своей странице в одной из соцсетей.

Также он добавил, что направил официальные обращения к обоим и обратился в профильный комитет проконтролировать ситуацию.

«Ожидаем скорой реакции», - сказал Арахамия.

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