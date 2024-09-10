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В Украине произошла авария на высоковольтной линии, соединяющей с Молдовой, – Минэнерго

18:42, 10 сентября 2024
Отключение высоковольтной линии в Украине обесточило подстанции и населенные пункты.
В Украине произошла авария на высоковольтной линии, соединяющей с Молдовой, – Минэнерго
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На юге Украины произошло отключение высоковольтной воздушной линии, соединяющей энергосистемы Украины и Молдовы, из-за технологических проблем. В то же время были обесточены подстанции в регионе. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

За прошедшие сутки юго-восточный регион пережил многочисленные отключения подстанций, бытовых потребителей и местной промышленности по техническим причинам. Энергоснабжение было восстановлено по резервной схеме.

В западном регионе дважды отключалась воздушная линия, но сейчас она восстановлена и снова работает.

На юге по технологическим причинам произошла также остановка высоковольтной воздушной линии, соединяющей энергосистемы Украины и Молдовы, в результате чего произошло отключение оборудования на одной из подстанций. Питание уже восстановлено.

В центральном регионе кратковременно обесточивалась воздушная линия из-за низового пожара.

По состоянию на сегодня, без электроснабжения остаются 545 населенных пунктов.

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