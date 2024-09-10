В Україні сталася аварія на високовольтній лінії, що з'єднує з Молдовою, – Міненерго

Відключення високовольтної лінії в Україні знеструмило підстанції та населені пункти.

На півдні України сталося відключення високовольтної повітряної лінії, що з’єднує енергосистеми України та Молдови, через технологічні проблеми. Водночас були знеструмлені підстанції в регіоні. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Протягом минулої доби південно-східний регіон пережив численні відключення підстанцій, побутових споживачів і місцевої промисловості через технічні причини. Енергопостачання було відновлене за резервною схемою.

В західному регіоні двічі відключалася повітряна лінія, але наразі вона відновлена і знову працює.

На півдні через технологічні причини сталася також зупинка високовольтної повітряної лінії, що з’єднує енергосистеми України та Молдови, внаслідок чого відбулося відключення обладнання на одній з підстанцій. Живлення вже відновлено.

У центральному регіоні короткочасно знеструмлювалась повітряна лінія через низову пожежу.

Станом на сьогодні, без електропостачання залишаються 545 населених пунктів.

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