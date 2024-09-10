На Черкащині кримінальний авторитет побив ветерана та змусив його вибачитися

Зловмисник вдарив військового і змусив його опублікувати вибачення за те, що він поставив під сумнів його «авторитет».

У місті Сміла Черкаської області кримінальний авторитет Вадим Долотенко побив військового і змусив його вибачатися за те, що він поставив під сумнів його «авторитет» публікацією у Facebook. Про це повідомило видання nta.ua.

Зазначається, що на початку вересня Анатолій Гончаренко, колишній боєць Сил спеціальних операцій, написав в одній із Facebook-груп повідомлення про те, що розшукує автомобіль з іноземними номерами, який спричинила аварійну ситуацію з його батьками.

«Згодом Долотенко призначив військовому зустріч, на якій разом зі спільниками почав принижувати Анатолія. Згодом зловмисник вдарив військового і змусив його опублікувати вибачення», - повідомили у виданні.

10 вересня Національна поліція України повідомила, що за фактом побиття колишнього військовослужбовця у Смілі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

«Всі винні будуть притягнуті до відповідальності.

Щодо дій поліцейських керівництвом главку розпочато службове розслідування. Розслідування знаходиться на контролі Голови Національної поліції», - заявили у поліції.

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