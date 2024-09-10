В Черкасской области криминальный авторитет избил ветерана и заставил его извиниться

Злоумышленник ударил военного и заставил его опубликовать извинения за то, что он подверг сомнению его «авторитет».

В городе Смела Черкасской области криминальный авторитет Вадим Долотенко избил военного и заставил его извиняться за то, что он подверг сомнению его «авторитет» публикацией в Facebook. Об этом сообщило издание nta.ua.

Отмечается, что в начале сентября Анатолий Гончаренко, бывший боец ​​Сил специальных операций, написал в одной из Facebook-групп сообщения о том, что разыскивает автомобиль с иностранными номерами, который вызвал аварийную ситуацию с его родителями.

«Впоследствии Долотенко назначил военную встречу, на которой вместе с сообщниками начал унижать Анатолия. Впоследствии злоумышленник ударил военного и заставил его опубликовать извинения», – сообщили в издании.

10 сентября Национальная полиция Украины сообщила, что по факту избиения бывшего военнослужащего в Смеле следственные полиции под процессуальным руководством прокуратуры расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) УКУ.

«Все виновные будут привлечены к ответственности.

Относительно действий полицейских руководством главка начато служебное расследование. Расследование находится на контроле главы Национальной полиции», - заявили в полиции.

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