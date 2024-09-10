В Офисе Президента готовят изменения в закон о судоустройстве относительно новой карты судов

Будут определены полномочия собрания судей суда определять особенности работы суда, если он находится в нескольких помещениях.

Источник фото: Верховный Суд

В Офисе Президента готовят изменения в закон о судоустройстве для введения новой карты судов. Об этом сообщил генеральный директор Директората по правовой политике Офиса Президента Украины Виктор Дубовик.

Как известно, в конце 2017 года в Украине начали обсуждать оптимизацию, то есть укрупнение судов. «Судебно-юридическая газета» писала, что в феврале 2024 года обсуждались два варианта карты судов. Первый вариант новой «карты судов» предусматривает сокращение количества общих местных судов до 220. Второй более радикальный вариант предусматривает сокращение количества общих местных судов до 151.

Как отметил Виктор Дубовик по результатам недавней встречи с донорскими проектами, при формировании новых окружных судов принимались во внимание несколько факторов:

население соответствующего округа

нагрузка на судей

удаленность населенных пунктов округа от новообразованного суда.

«Реформой предусматривается, что местные окружные суды образуются путем реорганизации (слияния) районных, районных в городах, городских, горрайонных судов на материально-технической базе соответствующих местных общих судов.

Оптимизация сети местных судов, как ожидается, будет осуществлена ​​в несколько этапов.

На первом этапе новообразованные суды будут функционировать в имеющихся зданиях реорганизуемых судов. Большинство окружных судов продолжат работу в нескольких помещениях в разных населенных пунктах.

На втором завершающем этапе суд будет функционировать и осуществлять правосудие только в опорном (базовом) суде. Реализация этого этапа долгосрочна, поскольку потребует дополнительного строительства или реконструкции зданий судов, достаточных для размещения всех судей. Решение о готовности того или иного суда перейти к реализации второго этапа будет определять Государственная судебная администрация Украины, исходя из состояния помещений суда, финансового обеспечения» - пояснил Виктор Дубовик.

По его словам, внедрение такой модели построения сети судов позволит уже на первом этапе ее реализации автоматически решить вопрос так называемых «малосоставных» судов (1 – 3 судьи), определиться с количеством руководящих должностей и упорядочить структуру аппаратов судов.

Важным в контексте формирования новой сети местных общих судов утверждение Высшим советом правосудия Методики определения численности судей в судах и методологии расчета судейской нагрузки.

Кроме того, в отдельности Дубовик остановился на нормативах кадрового, финансового, материально-технического и другого обеспечения судов. Проект этого документа довольно долго дискутируется, в том числе с привлечением экспертов международных проектов.

«Без утверждения и использования этих двух документов создать новую, эффективную сеть местных общих судов может быть достаточно сложно.

Кроме того, для надлежащего функционирования новых судов по предлагаемой модели важно принятие изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей».

Так, этим проектом должно быть определено:

вопросы несменяемости судьи при передаче дела из одного суда в другой в связи с ликвидацией, реорганизацией суда;

полномочия собрания судей суда определять особенности работы суда, если он находится в нескольких помещениях», - объяснил Виктор Дубовик.

Со своей стороны, председатель Верховного Суда Станислав Кравченко отметил, что еще в июле 2020 года Верховная Рада утвердила новое административно-территориальное устройство Украины, но существующая на сегодняшний день сеть судов не была согласована с ним, и с этим связан ряд кадровых, финансовых и материально-технических вопросов

Это также существенно усложняет обеспечение доступа к правосудию. К тому же, большинство государственных органов, в частности прокуратура и Национальная полиция Украины, уже привели свою структуру в соответствие с новым административным разделением государства.

Сейчас по всей стране остро стоит вопрос о нехватке кадров – треть должностей судей вакантны. В связи с этим в последние годы отдельные суды не осуществляют правосудие, а в некоторых – невозможно сформировать коллегию для рассмотрения дела. Это не только усложняет работу, но и приводит к чрезмерной продолжительности производств. Ожидается, что к концу этого года будет назначено около 500 новых судей, но это всего 10% реальной потребности. К тому же, в Высший совет правосудия еженедельно поступают заявления судей об отставке.

Этим обусловлена ​​и чрезмерная нагрузка на судей. При этом на протяжении 2023 года суды всех юрисдикций и инстанций рассмотрели около 4,3 млн производств.

«Если не принять меры и не внедрить реформу сети судов, мы рискуем тем, что через год или два значительная часть территории Украины останется без судебного контроля», – подчеркнул Станислав Кравченко.

По словам Станислава Кравченко, в процессе создания новой карты судов ее приведение в соответствие с административно-территориальным устройством и укрупнением судов – это только первый шаг. Далее следует рассмотреть вопрос об усовершенствовании алгоритма передачи дел с учетом кадровой ситуации в каждом отдельном суде с тем, чтобы обеспечить надлежащий уровень доступа к правосудию и оптимизировать нагрузку на судей.

В свою очередь, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов отметил, что он поддерживает идею принятия единого Закона, который оптимизирует всю систему местных общих судов Украины, но такой Закон должен внедряться постепенно, учитывая ситуацию, начиная с одной из самых маленьких за размерами области - Закарпатской.

«После того, как на ее основе мы проанализируем полученный опыт, начиная от конвоя, автораспределения судебных дел и заканчивая поиском судебных помещений, Высший совет правосудия сможет постепенно начинать оптимизацию судов в других областях Украины» - отметил председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Как писала «Судебно-юридическая газета» в августе 2022 года, новый этап процесса оптимизации судов должен был начаться с Закарпатской области.

Автор: Наталья Мамченко

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