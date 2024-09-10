Президент Словакии с собакой вопреки запретам засветился в рекламе вопреки запретам

Президент Словакии якобы не знал о рекламе.

Источник фото: Aktuality.sk

В Словакии разгорелся скандал после того, как президент Петер Пеллегрини появился в рекламе, что запрещено для государственных служащих. Об этом сообщает Aktuality.

Фотография Пеллегрини вместе с его собакой-зенненхундом Джерри появилась в рекламе Кинологического центра Доброводского - частной компании, которая специализируется на уходе за собаками. Реклама сопровождалась слоганом: «Ваш пес может быть послушным и надежным».

Офис президента подтвердил, что Пеллегрини не предоставлял разрешения на использование своего изображения в рекламе. Пресс-секретарь президента отметила, что это было «ошибочное использование» и что президент не был осведомлен о таком использовании своего изображения. Она добавила, что уже было связано с кинологическим центром с требованием исправить ситуацию.

Согласно законодательству Словакии, госслужащим запрещено участвовать в рекламных кампаниях, и за нарушение может быть наложен штраф до 200 000 евро. Компания, оплатившая рекламу, также подтвердила, что произошла ошибка и отметила, что Пеллегрини не знал об использовании его фото.

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