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Президент Словаччини із собакою всупереч заборонам засвітився у рекламі

21:44, 10 вересня 2024
Президент Словаччини нібито не знав про рекламу.
Президент Словаччини із собакою всупереч заборонам засвітився у рекламі
Джерело фото: Aktuality.sk
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У Словаччині розгорівся скандал після того, як президент Петер Пеллегріні з'явився у рекламі, що заборонено для державних службовців. Про це повідомляє Aktuality.

Фотографія Пеллегріні разом із його собакою-зенненхундом Джері з’явилася у рекламі Кінологічного центру Доброводського — приватної компанії, яка спеціалізується на догляді за собаками. Реклама супроводжувалася слоганом: «Ваш пес може бути слухняним і надійним».

Офіс президента підтвердив, що Пеллегріні не надавав дозволу на використання свого зображення у рекламі. Речниця президента зазначила, що це було «помилкове використання» і що президент не був обізнаний про таке використання свого зображення. Вона додала, що вже було зв’язано з кінологічним центром з вимогою виправити ситуацію.

Згідно з законодавством Словаччини, держслужбовцям заборонено брати участь у рекламних кампаніях, і за порушення може бути накладено штраф до 200 000 євро. Компанія, що оплатила рекламу, також підтвердила, що сталася помилка і зазначила, що Пеллегріні не знав про використання його фото.

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