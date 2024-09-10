У Дії з’явилися свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені

Також і Дії з’явилися свідоцтва про народження дитини.

У застосунку Дія з’явилися нові цифрові документи — свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

«Відтепер свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені завжди у вашому смартфоні — у Дії», - заявили у відомстві.

Зазначається, що свідоцтво про народження дитини будь-якого віку підтягуватиметься автоматично за податковим номером. Достатньо авторизуватися в застосунку — і воно з’явиться в переліку документів.

Свідоцтва підтягнуться в Дію автоматично, якщо:

- у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян є інформація про свідоцтво та в документі вказано податковий номер

- ви громадянин України віком 14+ і маєте верифікований податковий номер.

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