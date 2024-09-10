Японія почала вилучення ядерного палива з дна «Фукусіми»

Японія розпочала перший етап вилучення ядерного палива з дна реакторів «Фукусіма».

Джерело фото: REUTERS

У Японії розпочали перший етап вилучення ядерного палива з дна пошкоджених реакторів на атомній електростанції «Фукусіма». Про це повідомляє Kyodo News.

Роботизована рука вже почала роботи у одному з реакторів, витягнувши перші 3 грами радіоактивного сміття з дна. Очікується, що зонду знадобиться близько двох тижнів для повного досягнення дна та витягання уламків.

Цей етап є початком складного процесу виведення станції з експлуатації. Фахівці сподіваються, що використання роботизованого обладнання допоможе отримати більше інформації про стан активних зон та розплавленого пального. Роботи можуть тривати десятиліттями.

Вилучення розплавленого пального є серйозною проблемою, оскільки у трьох пошкоджених реакторах накопичено приблизно 880 тонн пального. Всі операції будуть здійснюватися дистанційно, але конкретні методи вилучення всього обсягу пального ще не визначено.

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