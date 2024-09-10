Япония начала изъятие ядерного топлива со дна «Фукусимы»

Япония начала первый этап извлечения ядерного топлива со дна реакторов «Фукусима».

Источник фото: REUTERS

В Японии начали первый этап извлечения ядерного топлива со дна поврежденных реакторов на атомной электростанции «Фукусима». Об этом сообщает Kyodo News.

Роботизированная рука уже начала работы в одном из реакторов, извлекая первые 3 грамма радиоактивного мусора со дна. Ожидается, что зонду понадобится около двух недель для полного достижения дна и извлечения обломков.

Этот этап является началом сложного процесса вывода станции из эксплуатации. Специалисты надеются, что использование роботизированного оборудования поможет получить больше информации о состоянии активных зон и расплавленного топлива. Работы могут длиться десятилетиями.

Изъятие расплавленного топлива является серьезной проблемой, поскольку в трех поврежденных реакторах накоплено примерно 880 тонн топлива. Все операции будут осуществляться дистанционно, но конкретные методы извлечения всего объема горючего еще не определены.

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