Какие отличия между рассмотрением жалоб в сфере госрегистрации и проведением камеральных проверок — разъяснение

К жалобе в сфере государственной регистрации и уведомления для проведения камеральной проверки выдвигаются различные требования, а их результаты имеют разные последствия.

Офис противодействия рейдерству напомнил об отличиях между процедурой рассмотрения жалобы в сфере государственной регистрации и камеральной проверкой, а также на их последствия для государственного регистратора и интересов жалобщика (заявителя).

Разъяснение по ключевым различиям между рассмотрением жалоб в сфере государственной регистрации и проведением камеральных проверок предоставляет и.о. заместителя директора департамента – начальника управления рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации Офиса противодействия рейдерству Министерство юстиции Украины Олег Лукьянчиков.

Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації регламентовано статтею 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128.

Порядок здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань регламентовано статтею 37-1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», статтею 34-1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та Постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 № 990.

До скарги у сфері державної реєстрації, та повідомлення для проведення камеральної перевірки висуваються різні вимоги, а їх результати мають неоднакові наслідки.

Так, ключовими факторами, які вирізняють скарги є:

- рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів особою, права якої порушено, в той час як заява на проведення камеральної перевірки може бути подана будь-якою особою;

- закон визначає відносно короткі граничні строки подання скарги у сфері державної реєстрації, в той час як заходи контролю до державних реєстраторів можуть здійснюватися щодо дій, здійснених після 30.12.2016.

- у разі задоволення скарги Міністерство юстиції України приймає рішення, зокрема, про визнання прийнятим з порушенням закону та анулювання рішення (реєстраційної дії) державного реєстратора, водночас за результатом проведення камеральної перевірки вирішується питання виключно про застосування санкції до державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації.

Також слід зазначити що закон визначає більш суворі вимоги до наявності обов’язкових реквізитів скарги у сфері державної реєстрації, про які ми вже писали раніше, та недотримання яких матиме наслідком повернення скарги скаржнику або залишення її без розгляду по суті.

При цьому повернення скарги не позбавляє скаржника права на повторне її подання в установленому порядку.

Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що якщо мета заявника (скаржника) полягає у поверненні відомостей державних реєстрів в стан, що існував до порушення реєстраційного законодавства, то йому слід звертатись саме зі скаргою в порядку, передбаченому статтею 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та/або статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

При цьому прохальна частина скарги має містити вимоги саме щодо визнання прийнятим з порушенням закону та анулювання рішення (реєстраційної дії) державного реєстратора.

В такому випадку скарга має бути подана особою, права якої порушено, у встановлені законом строки та з урахуванням інших вимог, визначених законом.

В інших випадках може бути подана заява з метою проведення камеральної перевірки. Таку заяву може подати будь-яка особа, в тому числі громадяни, юридичні особи, правоохоронні органи та ін.

Якщо жоден з запропонованих способів захисту прав та законних інтересів заявнику не підходить, то рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до суду.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.