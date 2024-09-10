В Дії появились свидетельства о браке, расторжении брака и смене имени

Также и действия появились свидетельства о рождении ребенка.

В приложении Дія появились новые цифровые документы — свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

«Отныне свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени всегда в вашем смартфоне — в Дії», - заявили в ведомстве.

Отмечается, что свидетельство о рождении ребенка всех возрастов будет подтягиваться автоматически по налоговому номеру. Достаточно авторизироваться в приложении и оно появится в перечне документов.

Свидетельства подтянутся в Дії автоматически, если:

- в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан есть информация о свидетельстве и в документе указан налоговый номер

- вы гражданин Украины в возрасте 14+ и имеете верифицированный налоговый номер.

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