Никто не имеет права унижать ветеранов, — Игорь Клименко отреагировал на инцидент в Смеле

Игорь Клименко отметил, что инцидент с избиением ветерана получит должную и жесткую реакцию правоохранителей.

Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко после инцидента в Смеле Черкасской области, где криминальный авторитет избил военного, заявил, что никто не имеет права унижать ветеранов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Никто и никогда не имеет права унижать ветеранов. Все, что произошло, получит должную и жесткую реакцию правоохранителей. Уже начато уголовное производство. Все факты будут установлены», - подчеркнул министр внутренних дел.

Также он добавил, что глава Нацполиции доложил ему о первых результатах и ​​начатой ​​служебной проверке относительно «действий (или, вернее, возможного бездействия) местных полицейских».

«Ежедневно Украина противостоит жестокому врагу благодаря храбрости наших сил обороны и безопасности, всех наших воинов.

И каждый из воинов, все наши люди заслуживают уважения и верховенства права. Так и должно быть», – заявил Клименко.

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