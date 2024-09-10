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ВС подтвердил противоправность установки на части островов Венецианский и Труханов водоохранных зон и прибрежных защитных полос

13:36, 10 сентября 2024
На части островов Венецианский и Труханов запрещено устанавливать водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, поскольку такой статус имеет вся территория этих островов.
ВС подтвердил противоправность установки на части островов Венецианский и Труханов водоохранных зон и прибрежных защитных полос
Фото: interesniy.kiev.ua
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Режим ограниченной хозяйственной деятельности, характерный для прибрежных защитных полос, распространяется на всю территорию острова, поэтому установление границ прибрежной защитной полосы на небольшой части островов противоречит ст. 88 Водного кодекса Украины.

Об этом говорится в постановлении Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, принятом по делу от 25 июня 2024 г. № 910/71/23 по иску заместителя Генерального прокурора в интересах государства в лице Киевского городского совета о признании недействительным договора на закупку услуг по разработке проектов землеустройства по организации и установлению границ водоохранных зон на территории островов Венецианский и Труханов.

Поданий позов прокурор обґрунтував тим, що положення договору, які передбачають виготовлення проєктів землеустрою із встановлення водоохоронних зон, що мають менш суворий режим використання, ніж той, який поширюється на територію островів, порушує приписи земельного та водного законодавства.

Суди першої та апеляційної інстанцій вимоги прокурора задовольнили в частині, що стосувалася саме території островів.

За результатом касаційного розгляду справи КГС ВС погодився з висновками попередніх інстанцій про протиправність встановлення на островах водоохоронних зон як таких, які мають вужчий перелік заборон використання, ніж прибережна захисна смуга, та відсутність підстав для встановлення на території островів меж прибережних захисних смуг, оскільки режим обмеженої господарської діяльності, характерний для прибережних захисних смуг, поширюється на всю територію островів.

КГС ВС звернув увагу на те, що згідно із ст. 87 ВК України на території водоохоронних зон діє лише три заборони щодо допустимих видів діяльності (не можна застосовувати стійкі та сильнодіючі пестициди, влаштовувати кладовища, скотомогильники, звалища, поля фільтрації і скидати неочищені стічні води з використанням рельєфу місцевості), тоді як для прибережних захисних смуг ст. 89 ВК України таких заборон встановлено сім (не можна будувати будь-які споруди, у тому числі бази відпочинку, дачі, гаражі та стоянки автомобілів, розорювати землі, застосовувати добрива і пестициди, влаштовувати літні табори для худоби, звалища сміття, гноєсховища тощо, мити і обслуговувати техніку, випалювати суху рослинність).

Разом з тим відповідно до ч. 17 ст. 88 ВК України на островах встановлюється передбачений для прибережних захисних смуг режим обмеженої господарської діяльності.

Отже, суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку, що за наслідком укладення оспорюваного прокурором договору на території островів Венеціанський і Труханів, на яку поширюється передбачений для прибережних захисних смуг режим використання, встановлено водоохоронні зони, які є територією із менш суворим режимом обмеження діяльності, якщо порівняти із прибережною захисною смугою.

Водночас серед об’єктів, щодо яких умовами договору передбачається розроблення проєктів землеустрою з метою встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, містяться декілька пляжів, які розташовані на островах і займають лише певну (порівняно невелику) частину території цих островів.

Отже, КГС ВС зазначив, що оскільки згідно з ч. 17 ст. 88 ВК України режим обмеженої господарської діяльності, передбачений для прибережних захисних смуг, встановлюється на всій території такого утворення, як острів, встановлення зовнішніх меж прибережної захисної смуги на островах не відповідає положенням цього Кодексу.

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