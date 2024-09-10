На Львовщине задержали француза, который приклеил пластырем наркотики к спине

Гражданина Франции задержали на Львовщине с гашишем, скрытым под лавандой и пластырем.

На Львовщине пограничники задержали гражданина Франции, который пытался провезти наркотики, приклеив их к спине. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Мужчина путешествовал поездом «Перемышль-Киев» и пытался перевезти 13 граммов гашиша для личного потребления. Во время проверки служебная собака обнаружила наркотическое вещество, хотя иностранец попытался обмануть обоняние животного. Он спрятал гашиш под ватой, пропитанной лавандой, и закрепил все пластырем на спине.

Пограничники предотвратили незаконную перевозку наркотиков и сообщили об инциденте правоохранительные органы для дальнейших действий.

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