Комитет Рады запустил электронную Платформу консультаций с органами местного самоуправления

В Комитете отметили, что практика опросов позволит им узнавать о неотложных вопросах, возникающих у органов местного самоуправления по внедрению действующего законодательства.

Комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства сообщил, что внедряет электронную Платформу консультаций с органами местного самоуправления, которая предусматривает возможность онлайн опроса представителей органов местного самоуправления.

Там отмечают, что практика таких опросов позволит Комитету узнавать о насущных вопросах, возникающих у органов местного самоуправления относительно внедрения действующего законодательства, и будет способствовать лучшей осведомленности о решениях, которые готовятся к принятию на государственном уровне и обеспечению качества их принятия для продолжения реформы местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине с учетом позиций органов местного самоуправления, что будет отвечать основополагающим принципам Европейской хартии местного самоуправления.

В настоящее время на Платформе проходит второй тестовый опрос «О некоторых аспектах изменений в Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине», который продлится до 16 сентября 2024 года.

«Предлагаем представителям органов местного самоуправления приобщиться к этому тестовому опросу, предметом которого являются актуальные вопросы функционирования местного самоуправления. Комитет планирует, что Платформа станет эффективной диалоговой площадкой и гарантией качественного законодательства в интересах местного самоуправления», - заявили в комитете.

Платформа доступна по ссылке.

В Комитете напомнили, что доступ к опроснику будут иметь только зарегистрированные пользователи - городские/поселковые/сельские председатели, председатели областных и районных советов. Представителям органов местного самоуправления, которые еще не зарегистрировались на Платформе, нужно обратиться по следующему электронному адресу для регистрации [email protected]

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