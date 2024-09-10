Комітет Ради запустив електронну Платформу консультацій з органами місцевого самоврядування

У Комітеті зазначили, що практика опитувань надасть їм змогу дізнаватися про нагальні питання, які виникають у органів місцевого самоврядування щодо впровадження чинного законодавства.

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування повідомив, що впроваджує електронну Платформу консультацій з органами місцевого самоврядування, яка передбачає можливість онлайн опитування представників органів місцевого самоврядування.

Там зазначають, що практика таких опитувань надасть Комітету змогу дізнаватися про нагальні питання, які виникають у органів місцевого самоврядування щодо впровадження чинного законодавства, та сприятиме кращій поінформованості про рішення, які готуються до прийняття на державному рівні та забезпеченню якості їх прийняття для продовження реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні з урахуванням позицій органів місцевого самоврядування, що відповідатиме основоположним принципам Європейської хартії місцевого самоврядування.

Наразі на Платформі проходить друге тестове опитування «Про деякі аспекти змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яке триватиме до 16 вересня 2024 року.

«Пропонуємо представникам органів місцевого самоврядування долучитись до цього тестового опитування, предметом якого є актуальні питання функціонування місцевого самоврядування. Комітет планує, що Платформа стане ефективним діалоговим майданчиком та гарантією якісного законотворення в інтересах місцевого самоврядування», - заявили у комітеті.

Платформа доступна за посиланням.

У Комітеті нагадали, що доступ до опитувальника матимуть лише зареєстровані користувачі - міські / селищні / сільські голови, голови обласних та районних рад. Представникам органів місцевого самоврядування, які ще не зареєструвалися на Платформі, треба звернутися за наступною електронною адресою для реєстрації [email protected].

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