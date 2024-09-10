Практика судів
  1. В Україні

Комітет Ради запустив електронну Платформу консультацій з органами місцевого самоврядування

13:54, 10 вересня 2024
У Комітеті зазначили, що практика опитувань надасть їм змогу дізнаватися про нагальні питання, які виникають у органів місцевого самоврядування щодо впровадження чинного законодавства.
Комітет Ради запустив електронну Платформу консультацій з органами місцевого самоврядування
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування повідомив, що впроваджує електронну Платформу консультацій з органами місцевого самоврядування, яка передбачає можливість онлайн опитування представників органів місцевого самоврядування.

Там зазначають, що практика таких опитувань надасть Комітету змогу дізнаватися про нагальні питання, які виникають у органів місцевого самоврядування щодо впровадження чинного законодавства, та сприятиме кращій поінформованості про рішення, які готуються до прийняття на державному рівні та забезпеченню якості їх прийняття для продовження реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні з урахуванням позицій органів місцевого самоврядування, що відповідатиме основоположним принципам Європейської хартії місцевого самоврядування.

Наразі на Платформі проходить друге тестове опитування «Про деякі аспекти змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яке триватиме до 16 вересня 2024 року.

«Пропонуємо представникам органів місцевого самоврядування долучитись до цього тестового опитування, предметом якого є актуальні питання функціонування місцевого самоврядування. Комітет планує, що Платформа стане ефективним діалоговим майданчиком та гарантією якісного законотворення в інтересах місцевого самоврядування», - заявили у комітеті.

Платформа доступна за посиланням

У Комітеті нагадали, що доступ до опитувальника матимуть лише зареєстровані користувачі - міські / селищні / сільські голови, голови обласних та районних рад. Представникам органів місцевого самоврядування, які ще не зареєструвалися на Платформі, треба звернутися за наступною електронною адресою для реєстрації [email protected].

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовослужбовців зобов’яжуть дотримуватися антикорупційних обмежень щодо сумісництва з іншою діяльністю і отримання подарунків

В Статуті внутрішньої служби ЗСУ окремо визначать антикорупційні обмеження, які стосуються сумісництва з іншими видами діяльності, одержання подарунків та використання майна в приватних інтересах.

Службі судової охорони уточнять повноваження та порядок притягнення працівників до відповідальності

Працівники Служби судової охорони зможуть визначати види спеціальних заходів забезпечення безпеки, засоби та методи їх застосування, в разі необхідності – змінювати і доповнювати ці заходи.

В Офісі Президента готують зміни до закону про судоустрій щодо нової мапи судів

Будуть визначені повноваження зборів суддів суду визначати особливості роботу суду, якщо він знаходиться у декількох приміщеннях.

Правникам, які займають не пов’язані з науковою роботою посади, можуть скасувати доплати за науковий ступінь

В рамках реформи правничої освіти пропонується скасування доплат за науковий ступінь фахівцям, які займають посади в сфері правничих професій, що не пов'язані із науковою або науково-педагогічною діяльністю.

Суддів, які системно зривають вибори голів судів, а також завчасно тікають зі з’їзду суддів, зможуть притягати до відповідальності

Оновлена редакція Кодексу суддівської етики дає можливість притягати до дисциплінарної відповідальності суддів, які зневажливо ставляться до суддівського самоврядування.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду