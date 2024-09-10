Google програла апеляцію щодо штрафу ЄС у 2,42 мільярда євро

Суд ЄС залишив у силі штраф Google у розмірі 2,42 мільярда євро за порушення антимонопольного законодавства.

Джерело фото: PaySpace Magazine

Компанія Google програла судову апеляцію щодо штрафу на суму 2,42 мільярда євро (2,7 мільярда доларів), накладеного антимонопольними органами ЄС ще сім років тому. Про це повідомляє Reuters. Штраф є частиною трьох санкцій, накладених на компанію за антиконкурентні дії.

У 2017 році Європейська комісія оштрафувала Google за використання власного сервісу порівняння цін, що, як стверджувалося, надавало компанії «несправедливу перевагу» над європейськими конкурентами. У 2021 році суд нижчої інстанції ухвалив рішення на користь ЄС, після чого Google подала апеляцію до Суду Європейського Союзу в Люксембурзі, але програла справу.

Суд зазначив, що законодавство ЄС забороняє не саме домінування на ринку, а його зловживання. За останнє десятиліття Google зібрав 8,25 мільярда євро антимонопольних штрафів від ЄС. Компанія також оскаржує рішення щодо Android і AdSense, а також бореться з новими антимонопольними звинуваченнями, які можуть змусити її продати частину рекламного бізнесу.

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