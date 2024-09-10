Google проиграла апелляцию по штрафу ЕС в 2,42 миллиарда евро

Суд ЕС оставил в силе штраф Google в размере 2,42 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства.

Источник фото: PaySpace Magazine

Компания Google проиграла судебную апелляцию по штрафу на сумму 2,42 миллиарда евро (2,7 миллиарда долларов), наложенного антимонопольными органами ЕС еще семь лет назад. Об этом сообщает Reuters. Штраф является частью трех санкций, наложенных на компанию за антиконкурентные действия.

В 2017 году Европейская комиссия оштрафовала Google за использование собственного сервиса сравнения цен, что, как утверждалось, предоставляло компании «несправедливое преимущество» над европейскими конкурентами. В 2021 году суд низшей инстанции принял решение в пользу ЕС, после чего Google подала апелляцию в Суд Европейского Союза в Люксембурге, но проиграла дело.

Суд отметил, что законодательство ЕС запрещает не само доминирование на рынке, а его злоупотребление. За последнее десятилетие Google собрал 8,25 миллиарда евро антимонопольных штрафов от ЕС. Компания также оспаривает решения по Android и AdSense, а также борется с новыми антимонопольными обвинениями, которые могут заставить ее продать часть рекламного бизнеса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.