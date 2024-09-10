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На Львівщині затримали француза, який приклеїв пластиром наркотики до спини

21:20, 10 вересня 2024
Громадянина Франції затримали на Львівщині з гашишем, прихованим під лавандою і пластирем.
На Львівщині затримали француза, який приклеїв пластиром наркотики до спини
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На Львівщині прикордонники затримали громадянина Франції, який намагався провезти наркотики, приклеївши їх до спини. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Чоловік подорожував потягом «Перемишль-Київ» і намагався перевезти 13 грамів гашишу для особистого вжитку. Під час перевірки службовий собака виявив наркотичну речовину, хоча іноземець спробував обманути нюх тварини. Він сховав гашиш під ватою, просоченою лавандою, та закріпив усе пластиром на спині.

Прикордонники запобігли незаконному перевезенню наркотиків та повідомили про інцидент правоохоронні органи для подальших дій.

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