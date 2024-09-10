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Україна не веде і не буде вести перемовини з рф про транзит російського газу — Денис Шмигаль

13:47, 10 вересня 2024
Денис Шмигаль зазначив, що станом на сьогодні офіційних перемовин щодо продовження транзиту російського газу немає.
Україна не веде і не буде вести перемовини з рф про транзит російського газу — Денис Шмигаль
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що країна не веде і не збирається вести перемовини з росіянами про транзит їх газу і нафти. Про це він сказав під час брифінгу 10 вересня.

«Перше. Ми не ведемо і не збираємося вести перемовини з росіянами про нову угоду або продовження існуючої угоди транзиту газу і нафти.

Друге. В нашій угоді про асоціацію є обов’язок України забезпечувати європейські країни надійно газом і нафтою відповідно. Ми готові виконувати нашу угоду про асоціацію, але ми не готові співпрацювати з росією і не будемо співпрацювати з росією і не будемо продовжувати угоду з ними», - заявив він.

Також Шмигаль додав, що станом на сьогодні офіційних перемовин щодо продовження транзиту російського газу немає.

«Можливо є перемовини на рівні лідерів європейських країн з кимось ще, хто міг би постачати всій газ для європейських споживачів. Сьогодні український уряд і я як прем’єр-міністр не залучені в перемовини щодо транзиту російського газу», - сказав він.

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