Україна не веде і не буде вести перемовини з рф про транзит російського газу — Денис Шмигаль

Денис Шмигаль зазначив, що станом на сьогодні офіційних перемовин щодо продовження транзиту російського газу немає.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що країна не веде і не збирається вести перемовини з росіянами про транзит їх газу і нафти. Про це він сказав під час брифінгу 10 вересня.

«Перше. Ми не ведемо і не збираємося вести перемовини з росіянами про нову угоду або продовження існуючої угоди транзиту газу і нафти.

Друге. В нашій угоді про асоціацію є обов’язок України забезпечувати європейські країни надійно газом і нафтою відповідно. Ми готові виконувати нашу угоду про асоціацію, але ми не готові співпрацювати з росією і не будемо співпрацювати з росією і не будемо продовжувати угоду з ними», - заявив він.

Також Шмигаль додав, що станом на сьогодні офіційних перемовин щодо продовження транзиту російського газу немає.

«Можливо є перемовини на рівні лідерів європейських країн з кимось ще, хто міг би постачати всій газ для європейських споживачів. Сьогодні український уряд і я як прем’єр-міністр не залучені в перемовини щодо транзиту російського газу», - сказав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.