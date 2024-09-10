Одним из источников финансирования армии мы видим увеличение военного сбора, – Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль заявил, что партнеры не предоставляют средства на ВСУ, поэтому финансирование осуществляется из внутренних ресурсов.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что в 2025 году бюджет будет учитывать новые реалии, и продолжается дискуссия с МВФ относительно дальнейшего финансирования. Об этом он сказал на пресс-конференции 10 сентября.

Глава правительства подчеркнул, что партнеры не предоставляют средства на ВСУ, поэтому финансирование осуществляется из внутренних ресурсов, включая заимствования на внутреннем рынке и другие финансовые инструменты.

«Партнеры не дают средства на ВСУ, мы должны финансировать самостоятельно, мы находим ресурсы как в заимствованиях на внутреннем рынке, так и в других финансовых инструментах. Одним из источников мы видим увеличение военного сбора и вопрос справедливого распределения военного сбора в украинском обществе. Это собственно то, что подал Кабмин как предложение», - добавил он.

Кроме того, по словам Шмыгаля, Кабмин планирует получить около 50 млрд гривен от конфискованных российских активов, которые будут использованы как для покрытия дефицита бюджета, так и для военных нужд.

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