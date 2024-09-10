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Компания Apple проиграла дело в Суде Евросоюза по 13 млрд евро налогов

14:20, 10 сентября 2024
Суд ЕС поставил капку в многолетнем споре.
Компания Apple проиграла дело в Суде Евросоюза по 13 млрд евро налогов
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10 сентября Суд Европейского Союза отклонил последнюю апелляцию компании Apple против решения Еврокомиссии о возвращении Ирландии в 13 млрд евро неуплаченных налогов. Об этом говорится в решении суда.

Суд решил отменить предыдущее решение суда низшей инстанции по этому делу, заявив, что он подтверждает решение Еврокомиссии от 2016 года: «Ирландия предоставила Apple незаконную помощь, которую Ирландия должна получить обратно».

Суд также подчеркнул, что это решение является окончательным по этому делу.

Напомним, дело вызвало возмущение со стороны Apple в 2016 году, а генеральный директор Тим Кук назвал его «полным политическим дерьмом».

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