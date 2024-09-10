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Появилась петиция с призывом отменить в Торонто показ фильма, который «нормализует зверства россиян»

18:24, 10 сентября 2024
Авторы петиции призвали остановить показ «Русские на войне» на кинофестивале в Торонто из-за нормализации преступлений рф.
Появилась петиция с призывом отменить в Торонто показ фильма, который «нормализует зверства россиян»
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На платформе Change.org появилась петиция с призывом к организаторам Международного кинофестиваля в Торонто отменить показ фильма «Русские на войне», который, по словам авторов, нормализует зверства российских военных против мирного населения Украины. Петицию инициировала канадская организация OSUDemocracy, продвигающая демократические ценности с акцентом на поддержку Украины.

Фильм «Русские на войне», снятый российско-канадским режиссером Анастасией Трофимовой, по мнению авторов петиции, обеляет действия российских солдат. В частности, Трофимова заявляла, что лента показывает российских военных «не зверями, а обычными людьми». OSUDemocracy утверждает, что фильм преуменьшает или замалчивает преступления, совершенные в Мариуполе, Буче, Харькове и других городах Украины, где от рук российских военных погибли мирные жители.

Организация также выразила возмущение тем, что фильм получил финансирование в размере 340 тысяч долларов от Канадского медиафонда, и призвала TIFF отменить его показы. Они отмечают, что финансирование фильма противоречит демократическим ценностям Канады и ставит под угрозу усилия по привлечению россии к ответственности за ее военные преступления.

OSUDemocracy также требует от Департамента канадского наследия расследовать, не было ли нарушено санкций, когда фильм получил финансирование, и призывает Канадский медиафонд объяснить принципы распределения средств.

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