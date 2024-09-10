Денис Шмигаль пообіцяв розслідування через скандал з картою України без Криму у шкільному підручнику

Денис Шмигаль пообіцяв розслідувати ситуацію разом з міністром освіти та з'ясувати обставини інциденту.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Уряд спільно з міністром освіти розбереться в інциденті щодо випуску підручника для школярів з картою України без Криму. Про це він сказав під час прес-конференції 10 вересня.

«У нас нема сумніву в тому, що Крим - це Україна. Всі наші території будуть деокуповані і Україна як суверенна незалежна держава відновить свою територіальну цілісність в кордонах 1991 року. Ніхто в цьому не сумнівається. Я вас запевняю, це наша стратегія, це бажання нашого суспільства», - заявив він.

Премʼєр додав, що звернення українців щодо випуску карт України без Криму сприймаються як сигнал для розслідування.

«Стосовно випадків, коли стаються якісь помилки, у мене немає цих даних, але ваше звернення сприймаю як сигнал до того, щоб провести розслідування і спільно з міністром освіти розібратись в цьому інциденті, якщо він був», - сказав він.

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