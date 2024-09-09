Україна без Криму: у Міносвіти прокоментували помилку в підручнику для школярів

У підручнику для 7-го класу виправили помилку з мапою України.

Джерело фото: berislav-mr.gov.ua

Електронна бібліотека Інституту модернізації змісту освіти оновила підручник з української мови для 7-го класу, виправивши помилку в піктограмі мапи України. Відповідне повідомлення оприлюднено Міністерством освіти та науки України.

Як з’ясувалося, під час підготовки підручника до друку сталася помилка: в результаті недогляду на фотостоці мапа України була подана без Криму. Офіційна версія звучить так: «Зображення на фотостоці мало два шари — мапу України та Криму окремо. Через помилку під час верстки в підручник потрапив тільки один шар зображення — мапа України без півострова».

Автори підручника Анастасія Онатій і Тарас Ткачук запропонували провести у класі флешмоб під назвою «Домалюй Крим», щоб обговорити з учнями важливість визнання Криму частиною України та засудження окупації. Для проведення флешмобу автори радять:

Виділити 10–15 хвилин на уроці української мови.

Домалювати піктограму мапи в підручнику разом із учнями.

Поговорити про Крим і його беззаперечну належність до України.

Обговорити інформаційні пастки, медіаграмотність і важливість визнавати власні помилки.

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