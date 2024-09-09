Міноборони кодифікувало нові гранати – осколкову та наступальну дистанційної дії

Міноборони завершило кодифікацію аналогів радянських моделей гранат.

Джерело фото: mil.gov.ua

Міністерство оборони України завершило кодифікацію та допуск до експлуатації двох нових типів гранат, що стали аналогами радянських моделей. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Оборонна осколкова граната – новинка українського виробництва, яка є аналогом радянської Ф-1. Ця граната відповідає сучасним стандартам засобів ближнього бою і призначена для ураження відкрито розташованої живої сили противника. Зважаючи на потужність її дії, гранату слід використовувати тільки з укриття. До цього в Україні не було виробництва такого типу гранат.

Крім того, Міноборони кодифікувало та прийняло на озброєння ручну наступальну гранату дистанційної дії, аналог радянської РГД-5. Серійне виробництво цього боєприпасу вже організоване українським виробником.

Ці нововведення сприятимуть посиленню арсеналу українських військових та вдосконаленню їхніх тактичних можливостей.

Джерело фото: mil.gov.ua

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