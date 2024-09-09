Минобороны кодифицировало новые гранаты – осколочную и наступательную дистанционного действия

Минобороны завершило кодификацию аналогов советских моделей гранат.

Источник фото: mil.gov.ua

Министерство обороны Украины завершило кодификацию и допуск к эксплуатации двух новых типов гранат, которые стали аналогами советских моделей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Оборонная осколочная граната - новинка украинского производства, которая является аналогом советской Ф-1. Эта граната соответствует современным стандартам средств ближнего боя и предназначена для поражения открыто расположенной живой силы противника. Учитывая мощность ее действия, гранату следует использовать только из укрытия. До этого в Украине не было производства такого типа гранат.

Кроме того, Минобороны кодифицировало и приняло на вооружение ручную наступательную гранату дистанционного действия, аналог советской РГД-5. Серийное производство этого боеприпаса уже организовано украинским производителем.

Эти нововведения будут способствовать усилению арсенала украинских военных и совершенствованию их тактических возможностей.

Источник фото: mil.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.