В Дії официально заработал сервис брак онлайн, — Минцифры

Свидетельство автоматически подтянется в Дію в течение суток.

В Действии официально запускают услугу онлайн-брака. Теперь жениться можно прямо в смартфоне. Как сообщают в Минцифры, Украина первой в мире запускает такую ​​услугу.

«Украина продолжает задавать тренды по цифровизации всему миру. Запустили первый официальный брак по видеосвязи в Действии. Это революционный сервис, полностью меняющий подход к предоставлению государственных услуг», - добавляют в Минцифры.

Как объясняется, брак онлайн в Дії особенно важен для военных и пар, которые из-за войны не могут быть рядом.

Теперь в несколько кликов можно подать заявление о браке, выбрать дату церемонии, изменить фамилию или оставить свою и жениться прямо в смартфоне.

«Не знаете, как креативно признаться любимому человеку и сделать предложение? Продумали все за вас — заходите в Дію и делайте предложение руки и сердца», - шутят в Министерстве.

Чтобы забрать свидетельство, тоже не придется куда-то ехать – цифровой документ автоматически подтянется в Дію в течение суток. Оригинал можно заказать доставкой по почте или курьером на дом.

Несмотря на то, что для молодоженов сам процесс почти незаметен и длится до 30 минут, – технически это сложное взаимодействие реестров и платформы видеосвязи Webex от Cisco.

Чтобы стать первыми в мире цифровыми новобрачными, нужно обновить приложение.

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