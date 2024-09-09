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У Дії офіційно запрацював сервіс шлюб онлайн, — Мінцифри

14:42, 9 вересня 2024
Свідоцтво автоматично підтягнеться в Дію протягом доби.
У Дії офіційно запрацював сервіс шлюб онлайн, — Мінцифри
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У Дії офіційно запускають послугу онлайн-шлюбу. Тепер одружитися можна просто в смартфоні. Як повідомляють у Мінцифри, Україна першою в світі запускає таку послугу.

«Україна продовжує задавати тренди на цифровізацію всьому світові. Запустили перший офіційний шлюб по відеозвʼязку в Дії. Це революційний сервіс, який повністю змінює підхід до надання державних послуг», - додають у Мінцифри.

Як пояснюється, шлюб онлайн у Дії особливо важливий для військових та пар, які через війну не можуть бути поруч.

Відтепер у кілька кліків можна подати заяву про шлюб, вибрати дату церемонії, змінити прізвище чи залишити своє та одружитися просто в смартфоні.

«Не знаєте, як креативно освідчитися коханій людині та зробити пропозицію? Продумали все за вас — заходьте в Дію та робіть пропозицію руки та серця», - жартують у Міністерстві.

Щоб забрати свідоцтво також не доведеться кудись їхати – цифровий документ автоматично підтягнеться в Дію протягом доби. Оригінал можна замовити доставкою через пошту або курʼєром додому.

Не дивлячись на те, що для молодят сам процес майже непомітний і триває до 30 хвилин, – технічно це складна взаємодія реєстрів і платформи відеозвʼязку Webex від Cisco.

Щоб стати першими у світі цифровими нареченими потрібно оновити застосунок.

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