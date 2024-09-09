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На Київщині близько 400 рятувальників гасять масштабну пожежу на відкритій території

15:00, 9 вересня 2024
Сильний вітер ускладнює приборкання вогняної стихії.
На Київщині близько 400 рятувальників гасять масштабну пожежу на відкритій території
Джерело фото: ДСНС
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У Київській області рятувальники борються з масштабною пожежею на відкритій території. Ситуація ускладнюється через сильний вітер, який сприяє швидкому поширенню вогню. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

До ліквідації пожежі залучено 399 рятувальників та 103 одиниці техніки з різних регіонів: Київської області, міста Києва, Вінницької, Житомирської, Рівненської, Чернігівської та Чернівецької областей. Додатково працюють 17 одиниць техніки від лісового господарства.

З метою стримування пожежі використовують важку інженерну техніку – бульдозери, трактори та тягачі, які створюють мінералізовані смуги для запобігання поширенню вогню.

Фахівці радіаційно-хімічного захисту постійно обстежують територію, і, за їхніми даними, радіаційний фон у нормі.

Джерело фото: ДСНС 

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