На Киевщине около 400 спасателей тушат масштабный пожар на открытой территории

Сильный ветер затрудняет укрощение огненной стихии.

Источник фото: ГСЧС

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В Киевской области спасатели борются с масштабным пожаром на открытой территории. Ситуация осложняется из-за сильного ветра, который способствует быстрому распространению огня. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

К ликвидации пожара привлечены 399 спасателей и 103 единицы техники из разных регионов: Киевской области, города Киева, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черниговской и Черновицкой областей. Дополнительно работают 17 единиц техники от лесного хозяйства.

С целью сдерживания пожара используют тяжелую инженерную технику - бульдозеры, тракторы и тягачи, которые создают минерализованные полосы для предотвращения распространения огня.

Специалисты радиационно-химической защиты постоянно обследуют территорию, и, по их данным, радиационный фон в норме.

Источник фото: ГСЧС

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