Украина без Крыма: в Минобразования прокомментировали ошибку в учебнике для школьников

В учебнике для 7-го класса исправили ошибку с картой Украины.

Источник фото: berislav-mr.gov.ua

Электронная библиотека Института модернизации содержания образования обновила учебник по украинскому языку для 7-го класса, исправив ошибку в пиктограмме карты Украины. Соответствующее сообщение обнародовано Министерством образования и науки Украины.

Как выяснилось, при подготовке учебника к печати произошла ошибка: в результате упущения на фотостоке карта Украины была подана без Крыма. Официальная версия звучит так: «Изображение на фотостоке имело два слоя - карту Украины и Крыма отдельно. Из-за ошибки при верстке в учебник попал только один слой изображения - карта Украины без полуострова».

Авторы учебника Анастасия Онатий и Тарас Ткачук предложили провести в классе флешмоб под названием «Дорисуй Крым», чтобы обсудить с учениками важность признания Крыма частью Украины и осуждения оккупации. Для проведения флешмоба авторы советуют:

Выделить 10-15 минут на уроке украинского языка.

Дорисовать пиктограмму карты в учебнике вместе с учениками.

Поговорить о Крыме и его безоговорочной принадлежности к Украине.

Обсудить информационные ловушки, медиаграмотность и важность признавать собственные ошибки.

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