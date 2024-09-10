Загрязненная вода может достичь Киевщины 14-16 сентября – Минприроды

Киев может столкнуться с проблемами воды из-за загрязнения Десны - профильные службы разрабатывают план действий.

И хотя сейчас в пробах питьевой воды Киева пока не обнаружили превышений санитарно-химических и бактериологических показателей, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины предостерегает, что загрязненная вода, которая движется вниз по течению Десны, может достичь Киевщины ориентировочно 14-16 сентября.

Профильные службы уже разрабатывают план действий на случай ухудшения качества воды возле водозаборов. В случае необходимости, «Киевводоканал» готов оперативно скорректировать технологические процессы, чтобы обеспечить соответствие воды требованиям государственных санитарных норм.

На утро 10 сентября загрязнение на Десне зафиксировано на 191 км от впадения реки Сейм, вблизи села Шестовица. Здесь наблюдается потемнение воды, специфический запах, и случаи гибели рыбы. В районе Чернигова ситуация улучшается.

Худшие показатели зафиксированы в с. Боромики и г. Чернигов, где уровень кислорода в воде снизился до 0,26 мгО2/дм³ (при норме 4 мгО2/дм³). В некоторых пунктах также зафиксировано превышение содержания марганца в 3,8-8,4 раза и железа - в 2,3 раза.

Превышений пестицидов, тяжелых металлов и других опасных веществ не обнаружено.

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