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Зима 2024 року може стати найважчою для енергетичної стійкості України – Денис Шмигаль

15:18, 10 вересня 2024
Україна планує пройти зиму на газі власного видобутку без залучення допомоги від партнерів.
Зима 2024 року може стати найважчою для енергетичної стійкості України – Денис Шмигаль
Джерело фото: kmu.gov.ua
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що енергетична стійкість буде однією з найбільших випробувань для країни цієї зими. На прес-конференції, що відбулася 11 вересня, він зазначив, що майбутній зимовий період може стати найскладнішим, незважаючи на успішне подолання трьох попередніх опалювальних сезонів.

«Енергетична стійкість - один із наших найбільших викликів цієї зими та осені. Ми успішно подолали три опалювальні сезони, але майбутня зима може бути найважчою», – зазначив прем’єр.

Шмигаль підкреслив, що Україна активно працює над підвищенням автономності критичної інфраструктури та збільшенням видобутку газу. Протягом перших семи місяців 2024 року «Нафтогаз» видобув 8,6 мільярда кубометрів газу, що на 7% більше порівняно з минулим роком. Прем'єр-міністр відзначив, що планується проходження зими на газі власного видобутку, як це було і в минулому році.

«Цю зиму також плануємо пройти на газі власного видобутку, що важливо. Минулу зиму ми пройшли власними силами без залучення допомоги від наших партнерів, без закупівлі додаткового газу ззовні», – заявив Шмигаль. Він також підкреслив важливість уникнення піару навколо енергетичних питань, оскільки реальні умови зимового періоду стануть зрозумілі лише з її настанням.

Для захисту енергетичних об'єктів Україна використовує дві основні системи оборони: габіони з піском та залізобетонні конструкції, які здатні витримувати атаки дронів і ракетні уламки. За словами Шмигаля, наразі на 85% об'єктів «Укренерго» вже забезпечено належний захист.

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