За оцінками ВООЗ, близько 10 мільйонів людей в Україні мають ризик психічних розладів

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, майже 10 млн людей в Україні мають ризик психічних розладів, від легких до важких.

Перша леді Олена Зеленська та директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге Джерело фото: president.gov.ua

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ганс Клюге заявив, що за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Україні близько 10 млн людей мають ризик психічних розладів, і з наближенням зими проблема загострюється. Його слова цитують в матеріалі Укрінформу.

«Одне із занепокоєнь щодо зими – це ризик збільшення кількості проблем з психічним здоровʼя. За нашими оцінками, майже 10 млн людей в Україні мають ризик психічних розладів, від легких до важких. З наближенням третьої річниці війни такі виклики лише зростають, і усвідомлення того, що наближається зима, може тільки загострити ситуацію», - сказав Клюге.

За його словами, Національна програма з підтримки психічного здоровʼя, яка впроваджується під патронатом першої леді Олени Зеленської за підтримки ВООЗ, швидко розширюється, але попит все ще переважає пропонування.

Раніше Олена Зеленська відзначила успішне запозичення найкращих закордонних практик із надання підтримки в питаннях ментального здоров’я, але водночас – також унікальність української ситуації.

«Хоч хороших методик багато і ми їх активно опановуємо, жодна не може відповісти одразу на всі наші виклики. Бо жодна з прогресивних країн не переживає того, що переживаємо ми. І команда програми зрозуміла: увібравши все найкраще зі світу, програма має бути унікальною, українською», – сказала дружина Президента.

Перша леді приділила окрему увагу суто українській методиці.

«Вона полягає в тому, щоб рухатися не від діагнозу, а від стану людини. Тобто почати допомагати людині якомога раніше, доки її травматичний досвід не виріс у розлад. Це значить, що подолання проблеми може починатися навіть не в кабінеті психолога чи психотерапевта, а вже в розмові із сімейним лікарем чи з консультантом у Центрі життєстійкості», – зазначила перша леді.

Раніше Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що енергетична стійкість буде одним із найбільших випробувань для країни цієї зими. На пресконференції, що відбулася 11 вересня, він зазначив, що майбутній зимовий період може стати найскладнішим, незважаючи на успішне подолання трьох попередніх опалювальних сезонів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.