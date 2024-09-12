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У Києві тестують нову систему оплати проїзду на деяких маршрутах

18:52, 12 вересня 2024
Окрім того, ведуться перемовини і з приватними перевізниками, що їм пора вже підключатися до єдиної міської системи електронного квитка.
У Києві тестують нову систему оплати проїзду на деяких маршрутах
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У Києві на деяких маршрутах тестують нову систему оплати проїзду. Окрім того, ведуться перемовини і з приватними перевізниками щодо такого функціоналу. Мова йде про оплату за проїзд без використання валідаторів. Про це розповів заступник голови КМДА і керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич, пише Київ24.

«Насправді в нас вже готовий цей функціонал, він тестується на декількох маршрутах автобусних в місті Києві. Коли без квитка і самовалідація», - сказав Оленич.

Він розповів, що КМДА нині впроваджує цю систему в промислову, технічну та юридичну експлуатацію. 

«Система вже давно готова й ми ведемо перемовини з приватними перевізниками, що їм пора вже підключатися до єдиної міської системи електронного квитка, як це зробила «Укрзалізниця» в міських сервісах», - зауважив він.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у застосунку «Київ Цифровий» розпочалося тестування нової функції – оплати за проїзд без використання валідаторів.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, сервіс дозволяє оплатити проїзд у наземному громадському транспорті без валідатора.

Щоб скористатись цим додатковим способом оплати проїзду, необхідно:

  • відсканувати QR-код на наліпці чи плакаті у транспорті або ввести бортовий номер;
  • натиснути «К» – «Оплата проїзду»;
  • просканувати QR-код на плакаті чи наліпці у транспорті;
  • оплатити проїзд транспортною картою, QR-квитком або банківською карткою.

Якщо QR-код просканує пасажир, у якого немає «Київ Цифровий», його спрямує у маркет для завантаження застосунку.

У КМДА пояснили, що у разі контролю достатньо відкрити запис про оплату проїзду у стрічці новин на головному екрані та натиснути «Показати контролеру». Контролер просканує квиток зчитувальним пристроєм, щоб перевірити оплату проїзду.

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