У Києві тестують нову систему оплати проїзду на деяких маршрутах

Окрім того, ведуться перемовини і з приватними перевізниками, що їм пора вже підключатися до єдиної міської системи електронного квитка.

У Києві на деяких маршрутах тестують нову систему оплати проїзду. Окрім того, ведуться перемовини і з приватними перевізниками щодо такого функціоналу. Мова йде про оплату за проїзд без використання валідаторів. Про це розповів заступник голови КМДА і керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич, пише Київ24.

«Насправді в нас вже готовий цей функціонал, він тестується на декількох маршрутах автобусних в місті Києві. Коли без квитка і самовалідація», - сказав Оленич.

Він розповів, що КМДА нині впроваджує цю систему в промислову, технічну та юридичну експлуатацію.

«Система вже давно готова й ми ведемо перемовини з приватними перевізниками, що їм пора вже підключатися до єдиної міської системи електронного квитка, як це зробила «Укрзалізниця» в міських сервісах», - зауважив він.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у застосунку «Київ Цифровий» розпочалося тестування нової функції – оплати за проїзд без використання валідаторів.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, сервіс дозволяє оплатити проїзд у наземному громадському транспорті без валідатора.

Щоб скористатись цим додатковим способом оплати проїзду, необхідно:

відсканувати QR-код на наліпці чи плакаті у транспорті або ввести бортовий номер;

натиснути «К» – «Оплата проїзду»;

просканувати QR-код на плакаті чи наліпці у транспорті;

оплатити проїзд транспортною картою, QR-квитком або банківською карткою.

Якщо QR-код просканує пасажир, у якого немає «Київ Цифровий», його спрямує у маркет для завантаження застосунку.

У КМДА пояснили, що у разі контролю достатньо відкрити запис про оплату проїзду у стрічці новин на головному екрані та натиснути «Показати контролеру». Контролер просканує квиток зчитувальним пристроєм, щоб перевірити оплату проїзду.

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