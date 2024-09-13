У Держпраці пояснили, які права мають профспілки під час вирішення питань про звільнення працівників за ініціативою роботодавця

Державна податкова служба пояснила, які права мають профспілки під час вирішення питань про звільнення працівників за ініціативою роботодавця.
Значну роль у захисті трудових прав найманих працівників відіграють первинні профспілкові організації та їх виборні органи.
Основні повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві закріплені в статті 38 Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV.
У частині першій статті 43 Кодексу законів про працю України наведено перелік підстав, за яких розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця може бути проведене лише за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.
Так, розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), 2-5, 7 статті 40 і пунктами 2 і 3 статті 41 Кодексу законів про працю України може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, крім випадків, коли розірвання трудового договору із зазначених підстав здійснюється з прокурором, поліцейським і працівником Національної поліції, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України чи органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.
Порядок надання згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця установлено статтею 39 Закону № 1045 і статтею 43 Кодексу законів про працю України.
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