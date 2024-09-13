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У Держпраці пояснили, які права мають профспілки під час вирішення питань про звільнення працівників за ініціативою роботодавця

07:00, 13 вересня 2024
Значну роль у захисті трудових прав найманих працівників відіграють первинні профспілкові організації та їх виборні органи.
У Держпраці пояснили, які права мають профспілки під час вирішення питань про звільнення працівників за ініціативою роботодавця
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Державна податкова служба пояснила, які права мають профспілки під час вирішення питань про звільнення працівників за ініціативою роботодавця.

Значну роль у захисті трудових прав найманих працівників відіграють первинні профспілкові організації та їх виборні органи.

Основні повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві закріплені в статті 38 Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV.

У частині першій статті 43 Кодексу законів про працю України наведено перелік підстав, за яких розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця може бути проведене лише за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.

Так, розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), 2-5, 7 статті 40 і пунктами 2 і 3 статті 41 Кодексу законів про працю України може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, крім випадків, коли розірвання трудового договору із зазначених підстав здійснюється з прокурором, поліцейським і працівником Національної поліції, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України чи органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.

Порядок надання згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця установлено статтею 39 Закону № 1045 і статтею 43 Кодексу законів про працю України.

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