НАБУ повідомило про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку, — ЗМІ

Ексголові Дніпропетровської ОДА повідомили про підозру у справі ремонту доріг.

Джерело фото: ОПУ

Ексголові Дніпропетровської ОДА повідомили про підозру. Як пише «Слово і діло», мова йде про Валентина Резніченка.

Зокрема, як інформують у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру п’ятьом особам. Підозра стосується можливих зловживань під час ремонту доріг у Дніпропетровській області, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 млн грн, пишуть у САП.

Наразі про підозру повідомлено (посади зазначені на час вчинення злочину):

голові Дніпропетровської ОДА;

заступнику голови Дніпропетровської ОДА;

керівнику Департаменту Дніпропетровської ОДА;

начальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА;

керівнику суб’єкта господарської діяльності.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як пояснюють у НАБУ, у 2022 році чинне в умовах воєнного стану законодавство дозволяло першочергове фінансування експлуатаційного обслуговування автомобільних доріг, а витрати на поточний та капітальний ремонт доріг були можливі лише в останню чергу.

За даними слідства, підозрювані з метою отримання можливості першочергового фінансування, а також для уникнення необхідності розробки проектної документації, проведення її експертизи та здійснення технічного нагляду, замінили у відповідних документах відомості щодо потреби у проведенні поточного та капітального ремонту доріг на необхідність їх експлуатаційного обслуговування.

«Витрати на таке обслуговування штучно та безпідставно збільшили до 1,5 млрд гривень. На цю суму уклали договори на виконання відповідних робіт з компанією, пов’язаною із головою Дніпропетровської ОДА, яка завищила вартість матеріалів на суму понад 286 млн грн», - пишуть за даними розслідування у НАБУ.

За інформацією Національного антикорупційного бюро розслідувань, частину цих коштів надалі вивели на рахунки інших компаній, пов’язаних з топпосадовцем та його заступником.

Зазначається, що наразі триває вивчення фактів щодо можливої легалізації незаконно одержаних коштів, встановлюється причетність інших осіб.

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