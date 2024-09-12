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НАБУ сообщило о подозрении экс-главе Днепропетровской ОВА Валентину Резниченко, — СМИ

18:34, 12 сентября 2024
Экс-главе Днепропетровской ОГА сообщили о подозрении в деле ремонта дорог.
НАБУ сообщило о подозрении экс-главе Днепропетровской ОВА Валентину Резниченко, — СМИ
Источник фото: ОПУ
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Экс-главе Днепропетровской ОГА сообщили о подозрении. Как пишет «Слово и дело», речь идет о Валентине Резниченко.

В частности, как информируют в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, при процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении пяти человек. Подозрение касается возможных злоупотреблений во время ремонта дорог в Днепропетровской области, в результате чего нанесен ущерб территориальной общине на сумму более 286 млн грн, пишут в САП.

В настоящее время о подозрении сообщено (должности указаны на время совершения преступления):

  • председателю Днепропетровской ОГА;
  • заместителю председателя Днепропетровской ОГА;
  • руководителю Департамента Днепропетровской ОГА;
  • начальнику отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОГА;
  • руководителю субъекта хозяйственной деятельности.

Действия подозреваемых квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Как объясняют в НАБУ, в 2022 году действующее в условиях военного положения законодательство позволяло первоочередное финансирование эксплуатационного обслуживания автомобильных дорог, а расходы на текущий и капитальный ремонт дорог были возможны только в последнюю очередь.

По данным следствия, подозреваемые с целью получения возможности первоочередного финансирования, а также во избежание необходимости разработки проектной документации, проведения ее экспертизы и осуществления технического надзора, заменили в соответствующих документах сведения о необходимости в проведении текущего и капитального ремонта дорог на необходимость их эксплуатационного обслуживания.

«Расходы на такое обслуживание искусственно и безосновательно увеличили до 1,5 млрдк гривен. На эту сумму заключили договоры на выполнение соответствующих работ с компанией, связанной с главой Днепропетровской ОГА, которая завысила стоимость материалов на сумму более 286 млн грн», - пишут по данным расследования в НАБУ.

По информации Национального антикоррупционного бюро расследований, часть этих средств в дальнейшем вывели на счета других компаний, связанных с топ-чиновником и его заместителем.

Отмечается, что в настоящее время продолжается изучение фактов относительно возможной легализации незаконно полученных средств, устанавливается причастность других лиц.

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