В Гоструда объяснили, какие права имеют профсоюзы при решении вопросов об увольнении работников по инициативе работодателя

Значительную роль в защите трудовых прав наемных работников играют первичные профсоюзные организации и их выборные органы.

Государственная налоговая служба объяснила, какие права имеют профсоюзы при решении вопросов об увольнении работников по инициативе работодателя.

Значительную роль в защите трудовых прав наемных работников играют первичные профсоюзные организации и их выборные органы.

Основные полномочия выборного органа первичной профсоюзной организации на предприятии закреплены в статье 38 Закона Украины «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 15 сентября 1999 г. № 1045-XIV.

В части первой статьи 43 Кодекса законов о труде Украины приведен перечень оснований, по которым расторжение трудового договора по инициативе работодателя может быть произведено только с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации, членом которой является работник.

Так, расторжение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 1 (кроме случая ликвидации предприятия, учреждения, организации), 2-5, 7 статьи 40 и пунктами 2 и 3 статьи 41 Кодекса законов о труде Украины может быть произведено только по предварительному согласию выборного органа (профсоюзного представителя), первичной профсоюзной организации, членом которой является работник, кроме случаев, когда расторжение трудового договора по указанным основаниям осуществляется с прокурором, полицейским и работником Национальной полиции, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины или органа, осуществляющий контроль за соблюдением налогового законодательства.

Порядок дачи согласия на расторжение трудового договора по инициативе работодателя установлен статьей 39 Закона № 1045 и статьей 43 Кодекса законов о труде Украины.

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