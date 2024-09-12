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В Киеве тестируют новую систему оплаты проезда на некоторых маршрутах

18:52, 12 сентября 2024
Кроме того, ведутся переговоры и с частными перевозчиками, что им пора уже подключаться к единой городской системе электронного билета.
В Киеве тестируют новую систему оплаты проезда на некоторых маршрутах
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В Киеве на некоторых маршрутах тестируют новую систему оплаты проезда. Кроме того, ведутся переговоры и с частными перевозчиками по поводу такого функционала. Речь идет об оплате за проезд без использования валидаторов. Об этом рассказал заместитель председателя КГГА и руководитель цифровой трансформации Киева Петр Оленич, пишет Киев24.

«На самом деле у нас уже готов этот функционал, он тестируется на нескольких автобусных маршрутах в городе Киеве. Когда без билета и самовалидация», – сказал Оленич.

Он рассказал, что КГГА в настоящее время внедряет эту систему в промышленную, техническую и юридическую эксплуатацию.

«Система уже давно готова, и мы ведем переговоры с частными перевозчиками, что им пора уже подключаться к единой городской системе электронного билета, как это сделала «Укрзализныця» в городских сервисах», - отметил он.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в приложении «Киев Цифровой» началось тестирование новой функции – оплаты проезда без использования валидаторов.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация, сервис позволяет оплатить проезд в наземном общественном транспорте без валидатора.

Чтобы воспользоваться этим дополнительным способом оплаты проезда, необходимо:

  • отсканировать QR-код на наклейке или плакате в транспорте или ввести бортовой номер;
  • нажать «К» – «Оплата проезда»;
  • просканировать QR-код на плакате или наклейке в транспорте;
  • оплатить проезд транспортной картой, QR-билетом или банковской картой.

Если QR-код просканирует пассажир, у которого нет Киев Цифровой, его направит в маркет для загрузки приложения.

В КГГА объяснили, что в случае контроля достаточно открыть запись об оплате проезда в новостной ленте на главном экране и нажать «Показать контролеру». Контроллер просканирует билет считывающим устройством, чтобы проверить оплату проезда.

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