В МИД Украины объявили демарш монгольской стороне из-за визита путина в Монголию

В Министерстве отмечают, что Украина не оставит подобные действия без должной реакции.

Министерство иностранных дел Украины объявило 12 сентября демарш монгольской стороне в ходе встречи с Генеральным директором департамента Европы и Африки МИД Монголии Ганхуурай Баттунгалаг, которая прибыла в Киев из Улан-Батора на вызов украинской стороны.

Об этом говорится в сообщении МИД.

«До монгольской стороны доведено глубокое разочарование Украины отказом Монголии как страной-подписанткой Римского устава выполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест путина во время его пребывания на территории страны», - говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что Украина не оставит подобные действия без должной реакции.

«Принятое Монголией решение будет учтено в дальнейшей политике развития двусторонних отношений с Монголией и при выработке позиции Украины по поддержке этой страны в международных форматах.

В то же время, украинская сторона надеется, что Монголия предпримет действенные шаги для восстановления конструктивного характера традиционно дружественных украинско-монгольских отношений, что отвечает интересам обоих государств», - заявили в МИД.

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