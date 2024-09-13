Судья нецензурно высказался в адрес обвиняемого – открыто дисциплинарное дело

Эмоциональная речь судьи стала реакцией на отказ обвиняемого признать свою вину.

Здание Жашковского райсуда Черкасской области Источник фото: Судебная власть

Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 11 сентября открыла дисциплинарное дело в отношении судьи Жашковского районного суда Черкасской области Романа Шимчика.

Как отмечено в дисциплинарной жалобе, в 2021 году в производство Романа Шимчика поступил обвинительный акт в отношении местного жителя Василия Мельника, которого правоохранительные органы считали виновным в использовании заведомо подложного документа (ч. 4 ст. 358 УК).

Как это часто бывает с уголовными делами, рассмотрение указанного уголовного производства в дальнейшем сильно затянулось.

А 17 ноября 2022 года Василий Мельник сообщил в судебном заседании, что не признает свою вину в совершении преступления.

После этого судья Роман Шимчик объявил технический перерыв, а затем начал нецензурно высказываться в адрес обвиняемого.

В дальнейшем Роман Шимчик потребовал от Василия Мельника, чтобы тот признался в совершении преступления. Дело дошло даже до того, что судья заявил обвиняемому, что того нужно избить.

По мнению Василия Мельника, поведение Романа Шимчика было не совсем характерным для судьи, к тому же в действиях судьи усматривается нарушение норм Кодекса судейской этики.

Наличие оснований для открытия дисциплинарного дела в отношении судьи Романа Шимчика было подтверждено аудио записью.

На соответствующей записи зафиксированы нецензурные высказывания Романа Шимчика в адрес Василия Мельника, а также слова судьи о необходимости избить обвиняемого.

Теперь оценку событиям, произошедшим в Жашковском райсуде Черкасской области почти два года назад, должен дать Высший совет правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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