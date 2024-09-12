Соединенные Штаты Америки ввели усиленные санкции против рф в области IT

Соединенные Штаты Америки ввели усиленные санкции против россии в IT сфере – ряд ведущих компаний и сервисов уже объявили о выходе с российского рынка или введении новых ограничений для российских пользователей с 12 сентября. Об этом сообщили в МИДе.
Объясняется, что новые санкции также запретят американским компаниям предоставлять любым юридическим лицам в рф услуги по ИТ-консалтингу, проектированию, поддержке и облачным сервисам.
Среди новых санкций:
Google заблокировал регистрацию новых аккаунтов по российским номерам и лишил российских блоггеров возможности получать доход через AdSense.
Atlassian, Jira, Trello и Confluence объявили о полном выходе с российского рынка.
Сервис Notion, использовавшийся для организации работы и управления проектами, стал недоступным в рф.
Сервис Miro не будет обслуживать российские и белорусские аккаунты.
Компания Microsoft начала отключение российских пользователей от своих облачных сервисов.
Сервис Slack выходит с российского рынка, прекращая обслуживание корпоративного мессенджера.
Системы CAD, Autodesk вышли из россии, а SAP и Oracle покинули ERP-рынок страны.
Отмечается, что санкционная группа Ермака-Макфола впервые предложила IT-санкции против рф в ноябре 2022 года.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.