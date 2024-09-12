Соединенные Штаты Америки ввели усиленные санкции против рф в области IT

Ряд ведущих компаний уже объявил о выходе с рынка рф, а у россиян перестали работать некоторые сервисы.

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Соединенные Штаты Америки ввели усиленные санкции против россии в IT сфере – ряд ведущих компаний и сервисов уже объявили о выходе с российского рынка или введении новых ограничений для российских пользователей с 12 сентября. Об этом сообщили в МИДе.

Объясняется, что новые санкции также запретят американским компаниям предоставлять любым юридическим лицам в рф услуги по ИТ-консалтингу, проектированию, поддержке и облачным сервисам.

Среди новых санкций:

Google заблокировал регистрацию новых аккаунтов по российским номерам и лишил российских блоггеров возможности получать доход через AdSense.

Atlassian, Jira, Trello и Confluence объявили о полном выходе с российского рынка.

Сервис Notion, использовавшийся для организации работы и управления проектами, стал недоступным в рф.

Сервис Miro не будет обслуживать российские и белорусские аккаунты.

Компания Microsoft начала отключение российских пользователей от своих облачных сервисов.

Сервис Slack выходит с российского рынка, прекращая обслуживание корпоративного мессенджера.

Системы CAD, Autodesk вышли из россии, а SAP и Oracle покинули ERP-рынок страны.

Отмечается, что санкционная группа Ермака-Макфола впервые предложила IT-санкции против рф в ноябре 2022 года.

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