Британия разрешила применение ракет Storm Shadow по целям в россии — The Guardian

Премьер Британии уже публично высказывался в поддержку предоставления разрешения на использование ракеты на территории россии.

Правительство Великобритании дало разрешение Украине наносить удары по военным целям в россии ракетами Storm Shadow, передает британское издание The Guardian со ссылкой на источники в правительстве.

Однако издание добавляет, что не ожидается, что об этом будет публично объявлено в пятницу, когда президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретятся в Вашингтоне.

«Во время этого визита, который, как ожидается, будет коротким и станет вторым визитом Стармера в США в должности премьер-министра, не запланирована ни одна пресс-конференция, после чего на выходных могут состояться дальнейшие разговоры с целью информирования ключевых европейских союзников о ходе дискуссии», – говорится в материале.

Источники издания отметили, что совместный визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лемми в Киев 11 сентября не состоялся бы, если бы не было положительного решения по Storm Shadow.

«Публичное заявление о ракетах дальнего радиуса действия в Киеве будет считаться чрезмерно провокационным. Также вполне вероятно, что вокруг использования Украиной ракет, имеющих дальность действия не менее 190 миль (300 километров – ред.), все еще будут ограничения, чтобы избежать необдуманных или ненужных атак», – пишет The Guardian.

Также там добавляют, что премьер Британии публично высказался в поддержку разрешения на использование ракеты на территории россии. Но поскольку ракета является общим проектом, для этого также требуется разрешение США и Франции.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американский президент Джо Байден «не исключает», что Украина может получить разрешение на удары по территории РФ дальнобойным оружием. Кроме того, 13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудит с президентом США Джо Байден разрешение Украины на дальнобойные удары по территории россии.

Также США хотят получить от Зеленского детальный план ударов по рф.

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