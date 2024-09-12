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Британія дозволила застосування ракет Storm Shadow по цілях в рф — The Guardian

08:38, 12 вересня 2024
Премʼєр Британії вже публічно висловлювався на підтримку надання дозволу на використання ракети на території росії.
Британія дозволила застосування ракет Storm Shadow по цілях в рф — The Guardian
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Уряд Великої Британії дав дозвіл Україні завдавати ударів по військових цілях у росії ракетами Storm Shadow, передає британське видання The Guardian із посиланням на джерела в уряді.

Однак видання додає, що не очікується, що про це буде публічно оголошено в пʼятницю, коли президент США Джо Байден і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінуться у Вашингтоні.

«Під час цього візиту, який, як очікується, буде коротким і стане другим візитом Стармера до США на посаді премʼєр-міністра, не заплановано жодної пресконференції, після чого на вихідних можуть відбутися подальші розмови з метою інформування ключових європейських союзників про перебіг дискусії», – йдеться у матеріалі.

Джерела видання зазначили, що cпільний візит держсекретаря США Ентоні Блінкена і очільника МЗС Британії Девіда Леммі до Києва 11 вересня не відбувся б, якби не було позитивного рішення щодо Storm Shadow.

«Публічна заява про ракети дальнього радіусу дії в Києві буде вважатися надмірно провокаційною. Також цілком ймовірно, що навколо використання Україною ракет, які мають дальність дії щонайменше 190 миль (300 кілометрів – ред.), все ще існуватимуть обмеження, щоб уникнути необдуманих або непотрібних атак», – пише The Guardian.

Також там додають, що премʼєр Британії публічно висловився на підтримку надання дозволу на використання ракети на території росії. Але оскільки ракета є спільним проєктом, для цього також потрібен дозвіл США і Франції.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що американський президент Джо Байден «не виключає», що Україна може отримати дозвіл на удари по території рф далекобійною зброєю. Крім того, 13 вересня прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер обговорить із президентом США Джо Байден дозвіл України на далекобійні удари по території росії.

Також США хочуть отримати від Зеленського детальний план ударів по рф.

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